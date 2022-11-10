「無良公關公司」9日晚間貼出一張計畫書，影射國民黨計畫找狗仔偷拍民進黨台北市長候選人陳時中，上方還有國民黨北市議員徐巧芯等人的簽名，陳時中陣營否認有「無良公關」聯絡，徐巧芯今天嗆，陳時中不敢去提告怕被法院認證。

徐巧芯今天下午受訪表示，請教陳時中競選辦公室到底有沒有跟「無良公關」聯絡，她強調社團已經存在很長一段時間，有蠻多民進黨側翼版主跟KOL，「無良公關」在社團已經非常久。他們會聊天，討論現在要出征誰，一起做圖卡到臉書出征，類似模式維持很久。

徐巧芯強調，無良公關公司比她還早在社團，「史書華」雖然說不認識，應該是實質上見面的不認識，但是在社團中是史書華.先TAG無良公關說不要怕，不要擔心不用關粉絲頁，不要被徐巧芯給嚇到，無良公關的帳號才回覆說是「阿中競辦叫我關閉的，」一PO出就自動收回訊息，書華也收回，陳時中應該好好回答。

徐巧芯認為，如果陳時中沒有跟無良公關聯絡，那就應該提告意圖使人不當選及加重誹謗，她自己被抹黑作黑函，第一件事是到警察局報警提告，只有這樣才能以正視聽，遏止謠言、抹黑黑函繼續流竄，很好奇為什麼陳時中競辦到現在都不表明要去提告無良公關呢？如果不提告，當然就會相信無良公關說的才是真話，因為「你不敢去提告，你怕被法院認證」。

另外，徐巧芯強調，陳時中競辦公室說她自導自演，「他們是腦子燒壞了嗎？如果我今天自導自演，那我直接跑去提告的結果，難道我是要報警抓我自己嗎？」最後的結果是會被法院認證自導自演，這個事情是不可能會發生，當下立刻到警局提告就也是在替自己自清，「我能夠做得到，為什麼陳時中競選辦公室做不到」。

徐巧芯再次呼籲陳時中競選辦公室，不管無良公司說什麼，只要對陳時中的選情不利，認為無良公關說的是假的，那就應該立刻對他提告，無良公關在臉書裡面曾經分享有民進黨黨證，曾經跟立委林靜儀一起開直播，他跟民進黨關係之緊密，不是一句說「可能跟國民黨自導自演」就可帶過，陳時中應該立刻對無良公關提告，否則某種程度就是心虛，就是坐實了「無良公關在群組說阿中競辦叫我關閉臉書」才是事實。