資訊月開幕，台北市電腦公會理事長彭双浪致詞時表示，今年的展出是近年來展出內容最豐富、最具教育性，也最具未來性。在政府和民間的共同努力下，將能讓數位轉型加速前行，各種創新的產品和服務，讓台灣的數位發展在全球名列前茅。

彭双浪表示，經過三年來的疫情影響，很高興看到，每年為國人推廣科技學習，引進新技術、新趨勢、新產品，進而帶動內需市場和消費商機的資訊月盛大開幕。而運用數位科技，讓國人生活、政府治理、經濟發展等都變得更美好的過程中，充滿著所有資通訊從業人士投注的努力，今天在場就有11位傑出資訊人才獎得主。

今年資訊月是以「數位領航 虛實共榮」作為主軸。用「數位啟蒙」、「數位領航」、「資訊安全」 、「展望未來」等四個展區構成的主題館，把國人將迎接的WEB 3.0、元宇宙、數位分身、區塊鏈等未來科技，都有深入淺出的介紹。 今年還有許多政府單位積極運用資訊月和教育科技展，由數位發展部以「IN THE MAKING」為題，設置主題館，相信能讓國人了解政府如何透過數位科技的建置與規劃，讓全民都能享受到數位生活的便利；如何透過各項政策與獎勵，致力於協助企業數位轉型。

在「5G領航主題館」中，除用科普的方式，讓國人快速瞭解5G，交通部、經濟部、國發會、通傳會也將展示：政府如何促進5G基礎建設、縮短城鄉數位落差；打造5G數位科技實證場域：推動5G提升智慧交通服務效能與安全；攜手共創5G產業價值鏈與驅動力等努力成果。在智慧國家願景中，另一個重點就是讓教育透過數位科技的輔助，強化人才的培育，「生生用平板」與「2030雙語政策」的推動，正代表臺灣教育數位化邁出一大步。所有關心臺灣智慧教育發展的師長和學生，都能透過今年的「教育科技展」進一步了解、掌握相關政策、數位學習工具及數位內容，期盼共同為臺灣教育數位化進展打造美好未來。

今年的資訊月也特別在政府館及主題館透過活潑的展出內容，傳遞民眾如何建立正確的資安觀念，讓大家能在安全的環境中使用資訊工具。今年的展出，可說是近年來展出內容最豐富、最具教育性，也最具未來性。相信在政府和民間的共同努力下，將能讓數位轉型加速前行，各種創新的產品和服務，讓台灣的數位發展在全球名列前茅。