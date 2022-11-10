「台版柬埔寨」案，檢警已陸續救出58名肉票。（本報資料照片）

檢警偵辦「台版柬埔寨」3死慘案，繼「茶董」、「蝦董」落網後，9日再逮捕綽號「大姊」的傅姓女子等2人，傅女在集團中頗有輩份，負責面試被害人，並審核及控管被害人帳戶，包括茶、蝦兩人都要叫她大姊，士院10日下午召開羈押庭，訊後認3人犯行重大有逃亡滅證之虞，裁定傅女3人羈押並禁止接見通信。

新北市警方偵辦詐團凌虐案，陸續救出58名求職遭囚禁的被害人，查出有3人遭虐喪命，主嫌「茶董」陳樺韋於5日落網、8日在屏東縣墾丁逮捕到與「茶董」同等級，綽號「蝦董」、「龍蝦」的涂姓男子，「大姊」則在9日落網。

專案小組9日兵分多路，在北市內湖、新北土城、基隆等地拘提傅女、32歲吳男及27歲吳男，警方在2嫌的通訊軟體發現，詐團將數名女被害人下藥迷昏後，互相傳訊戲謔言語，討論是否要剝光被害人衣物拍裸照，甚至還有一名成員想藉機性侵，不過犯嫌對此極力否認，目前警方還正釐清當中。

據指出，30歲傅姓女子入行比茶、蝦還早，眾嫌都尊稱她「大姊」，吳男等人則涉及在淡水據點毆打、下藥被害人。

3嫌10日移送士檢，訊後遭檢方聲押，士林地院下午開召羈押庭，合議庭認為，3嫌涉違反組織犯罪條例、私行拘禁致死，嫌疑重大足有逃亡、勾串在逃共犯，以及滅證、反覆實施之虞，裁定3人羈押禁見並禁止接見通信。