台中地檢署第二波查緝不法金流專案扣押主嫌犯罪所得現金、名車及名牌包(高檢署提供)

台中地檢署第二波查緝不法金流專案扣押主嫌犯罪所得現金、名車及名牌包(高檢署提供)

台中地檢署第二波查緝不法金流專案扣押主嫌犯罪所得現金、名車及名牌包(高檢署提供)

九合一地方選舉距今僅餘16天，各地選情已進入白熱化階段，台灣高檢署為阻絕不法金流介入選舉，高檢署協調全國檢警調機關自10月24日起至11月9日針對地下匯兌、詐欺集團水房、選舉賭盤及虛擬貨幣發動第二波查緝專案，共查緝135案，涉案人447人，查扣及凍結犯罪所得約6億元，另扣得虛擬貨幣652萬5060顆泰達幣（台幣約2億元）；匯兌或洗錢總額約892億元，另破獲選舉賭盤34件，查扣現金約105萬元。

高檢署表示，這波掃蕩行動，包括台北、士林、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、南投、彰化、雲林、台南、高雄、橋頭、屏東、臺東、宜蘭、基隆、澎湖、金門等地檢署，各自指揮調查局、刑事局及各縣市警局執行。

這波專案行動共查緝135案，涉案人447人，查扣及凍結犯罪所得約6億元，另扣得虛擬貨幣652萬5060顆泰達幣。其中以聲押獲准38人、交保93人；匯兌或洗錢總額約892億元，匯兌或洗錢地區則以中國大陸及東南亞地區為主。另破獲選舉賭盤34件，查獲涉案人數86人，有19人交保，查扣現金約105萬元。

值得一提的是，高檢署經由「全國反電信詐騙資料庫」過濾情資發交台中地檢署指揮刑事局等單位破獲博弈集團，經營兩岸線上博弈MX、NLD、VS、GB、PHGG、PHLG、DM等7個平台，在台設立資訊、代理客服機房，提供博弈平臺出金入金服務，粗估其營業淨利總額達人民幣38億元（折合台幣約170億元）。

台中檢警並在主嫌住處及保險櫃查扣現金5039萬4900元，保時捷、賓士G63等名車4部，勞力士、沛納海、百達翡麗、愛彼各式名牌手錶10只(估值約500萬元)，HERMES、PRADA、CHANNEL等名牌包77只(估值約2695萬元)等不法所得；另經法院裁定扣押主嫌名下房產、金融帳戶及車輛(現值總價約計1億1799萬餘元)，查扣不法所得總計約2億餘元。