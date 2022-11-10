台中梨山蜜蘋果獲消費者青睞，和平區公所10日北上行銷蘋果，盼打通更多通路。（台中市和平區公所提供）

台中梨山蜜蘋果獲消費者青睞，和平區公所10日北上行銷蘋果，盼打通更多通路。（台中市和平區公所提供）

台中梨山蜜蘋果獲消費者青睞，和平區公所10日北上行銷蘋果，盼打通更多通路。（台中市和平區公所提供）

台中梨山蜜蘋果獲消費者青睞，台中市和平區公所10日北上行銷，和平區公所祕書王正顯表示，梨山蘋果賣相雖不如其他進口好，但送入口中才是決勝關鍵，今年蜜蘋果雖著果不好，但不影響甜度、水份，甜度依舊高達15-19度，歡迎民眾多多支持在地農產。

台中市和平區公所10日與台北市府共同舉辦「2022梨山蜜蘋果行銷推廣記者會」，為展現梨山梨山蜜蘋果優質農特產、美景、美食及泰雅原族原住民文化，和平區公所祕書王正顯特地北上行銷，立委江啟臣等也蒞臨會場助陣，盼打通更多蜜蘋果通路。

梨山蘋果賣相不如其他進口蘋果好，但送入口中才是決勝關鍵！王正顯指出，今年受氣候異常影響，梨山蜜蘋果雖著果不好，大多都是晚花果粒，只影響到蜜蘋果大小，但不影響甜度、水份，蜜蘋果甜度依舊高達15-19度，順應季節吃盛產水果，不但最安全、最營養、最環保，也最新鮮，歡迎民眾多多支持在地農產。

蜜蘋果主產地梨山、福壽山、大禹嶺等1700公尺以上高海拔地區，因梨山地區日夜溫差15度，蜜蘋果把澱粉轉換成果糖形式儲存，以防止凍傷，因此在水果內部形成半透明蜜腺，入口時充滿果蜜香味，18、19度甜度，是進口水果所無法匹敵的天然美味，成為梨山蜜蘋果特色。

和平區公所指出，每年10月份開始採收至12月，品種以惠、富士、北斗、五爪等秋冬品系蘋果為主，其他還有紅龍、津輕、清龍等，但不管有沒有結蜜，只要成熟度夠，甜度都一樣高。

和平區公所表示， 11月12-13日的台北花博市集，以及12月10-11日的台北梅庭×北投製造市集，共2場為期4天，均有產地直送展售梨山蜜蘋果及在地農產品，歡迎大家踴躍採買，另也提供線上蜜蘋果粉絲專頁電洽農民購買宅配。