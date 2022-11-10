夏于喬（左起）、周美豫、鬼鬼今出席媒體茶敘。（陳俊吉攝）

導演周美豫10日率領演員夏于喬、吳映潔（鬼鬼）出席電影《女優，摔吧！ 》媒體茶敘，片中夏于喬跟鬼鬼犧牲超大，不僅要扮女優有害羞的聲音演出，還要學摔角。鬼鬼舉例開頭1場「人形蜈蚣」的戲碼，自己親到夏于喬的「菊花」，笑說：「那場不可思議的吻戲，是她老公可能都吻不到的地方，我全程都很enjoy。」

另一場大尺度的戲，是雙姝要在擂台上邊打邊撕衣服，夏于喬說拍到最後真的動了肝火，因為鬼鬼跑超快，自己根本追不上。片中兩人穿著清涼展開對決，互扒衣服脫到只剩內衣褲，鬼鬼語出驚人說：「除了『點』之外，大腿根部、屁股蛋、乳溝都露在外面跟人say hello！」

除了摔角的部分，為了演女優，鬼鬼每天晚上都會看A片來研究女優的表情、動作跟叫聲，笑說回想起來覺得那時候的生活很特別，伴著女優的聲音入睡，也因為電影中需要演繹AV女優的叫聲，很感謝有夏于喬相伴一起叫，才不會很尷尬。夏于喬也很認真做功課，歐美跟日系的A片都有研究。

如此大尺度的演出，兩人有無邀請親友包場支持？夏于喬說因為太害羞所以自己沒包場，用送票的方式催人氣，起碼自己不用在現場忍受尷尬；鬼鬼則說沒膽邀請合作節目《嗨！營業中》的姚元浩、炎亞綸、庹宗康眾哥哥們，因為實在太不好意思了。電影25日上映。