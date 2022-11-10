桃園市桃園區中正路昨（9）日發生一起死亡車禍，62歲陳姓男子騎車載9歲女兒放學回家時，疑似遭到後方休旅車追撞，噴飛撞到分隔島雙雙不治身亡。今日檢方會同法醫相驗，女童生母透露，曾叮囑過陳姓男子接送女兒上下課時，要開車才會放心，怎料對方卻沒有把話聽進去。

據了解，陳男從事金融業，目前已經退休，專責在家照顧女兒，陳男另有妻子，目前2人分居；陳男與女童生母沒有婚姻關係，女童生母透露，曾經交代陳男要親自接送女兒上下課，且叮囑要開車才會放心，怎料對方不聽勸，發生這起意外自己也不知道怎麼辦，事發後接到學校打來電話，就覺得出事了，她追問，「爸爸是不是騎機車，老師就說對」，讓她有些不知所措。

據了解，女童生母住在中部，女兒出生後都是由母親照顧，她也與陳男事後協議，女兒小學期間由父親照顧，與父親共度6年時光，再回到中部；女童生母悲慟表示，如今6年的約定無法兌現，再也等不到女兒回家，「女兒很可愛、漂亮、聰明、又貼心，爸爸當然很疼她，如今發生這樣的事，我也不曉得後事要怎麼處理」。