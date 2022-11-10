老伯伯多重用藥，社區藥師居家訪視揪出交互作用(馮惠宜現場傳真)

「社區藥局真的是守護民眾用藥的好厝邊！」，台中市衛生局推動藥師居家訪視，78歲林伯伯，因慢性病、夜夜失眠，因四處就醫、多重用藥致藥物交互作用造成頭暈不適，經社區藥師到家中關心，了解用藥狀況，請醫師調整用藥後症狀改善，也不再失眠，讓他如獲新生，也直誇社區藥局真是老寶貝們的好厝邊。

台中市政府衛生局10日辦理「藥事照護成果發表會」，表揚服務績優藥師，除全力協助防疫工作，並感謝他們投入居家訪視用藥關懷、據點藥事照護服務、機構與社區用藥整合、身障者送藥到府及高齡友善藥局等藥事照護的身影，而有慢性病的林伯伯就是藥師們發揮社區長者健康守護的最佳典範。

在成果發表會中，衛生局長曾梓展出席頒發「藥事貢獻獎」、「特殊貢獻獎」及「醫藥轉介合作獎」等獎項給相關公會團體及藥師，他表示，從販售實名制口罩及家用快篩試劑，到目前提供確診者送藥到府服務，都可看到藥師努力的背影，感謝他們在第一線守護民眾健康。

曾梓展表示，今年衛生局創新整合長期照顧、居家醫療、長者心理諮商及居家藥事照護等多項服務，並建立「全人居家照護服務及轉介流程」，由各方人員提供相關服務時，長者如符合收案資格且相關需求，填寫轉介單便可即時轉介至相關單位，迅速提供適切的照護，保障長者的健康權益。

他也強調，台中市十分重視長者用藥安全，推動多場域及多元化服務，其中，居家訪視用藥關懷自100年起推動至今，已照顧長者及弱勢族群逾1萬8000人次。