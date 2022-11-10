2022年11月8日，一個台灣籃球迷可能會永遠記得的日子，核彈級話題震撼T1聯盟，歡迎光臨T1宇宙正式開啟真魔獸世界的支線任務，做夢都沒有想過的男人霍華德(Dwight Howard)宣布加盟桃園永豐雲豹職業籃球隊，一夕之間什麼都變了。

霍華德的豐功偉業筆者毋庸贅述，他可不是那種跟NBA沾邊的洋將，而是曾經主宰過NBA，即使現年36歲，在場內場外都充滿影響力的辣個人。在雲豹官宣霍華德加盟後，T1聯盟躍升國際版面，網路討論度瞬間飆升，雲豹晉升為聯盟大哥，六隊主場售票系統賣到當機，甚至母企業雲豹能源、冠名贊助的永豐金股價雙雙上漲，這一切都來得超過想像的狂，有人拿2013年的曼尼炫風來類比，但筆者以為這次的魔獸世界更勝過往，一個魔獸凱瑞了一支球隊、一個聯盟、甚至整個台灣籃球產業，現在已經不只是球迷在敲碗下一位頂級球星，各球團的出資方見到效果之好也躍躍欲試，只能說台灣籃球確實走到了近年來發展的高潮。

魔獸降臨 如何牽動T1六隊戰力版圖？

不過究竟魔獸世界會怎麼變化，他會打多久，什麼時候熱潮消退，不是筆者這篇想繼續討論的話題，讓我們回歸本質流，本週T1有兩支球隊分別是台南台鋼獵鷹以及台灣啤酒英熊要進行主場開幕戰，而在上週台中太陽擊敗中信特攻，以及魔獸加入桃園雲豹後，T1也正式進入六隊混戰的局面，沒有哪一隊獨強，也不像上一季後段班差距明顯，要說哪一隊肯定打不進季後賽，還真沒人敢打包票，就看各隊狀況調整的能力，還有教練團策略運用是否得宜。

獵鷹組成復仇者聯盟 開幕週拚天敵中信搶兩戰全勝

作為第一季唯一無緣季後賽（包含季後挑戰賽）的球隊，台鋼獵鷹休賽期間的補強可謂相當扎實，除了吳岱豪、胡凱翔、簡偉儒等老將加盟，選秀會也一舉斬獲谷毛唯嘉跟韓杰諭，本土陣容齊全的程度完全不輸海神或特攻，再加上巨人德古拉(Samuel Deguara)以及全能洋將布朗(Taylor Braun)的串連，且在筆者截稿同時，獵鷹再度官宣新洋將阿修羅(Robert Upshaw III)，這位臂展228公分以防守見長的洋將，補足了獵鷹戰力最後一塊拼圖，全新的獵鷹幾乎已經具備爭冠本錢，就待團隊磨合成型。

不過主場開幕戰，獵鷹剛好就碰上「天敵」中信特攻，目前例行賽對戰特攻處於跨季七連敗的獵鷹，首先必須克服自己的心魔。其實職業賽場上有許多魔咒、天敵，真的由不得你不信，就像中信特攻本季號稱T1聯盟的無敵戰隊，但只要到台中太陽的古蹟主場，表現就是會不如預期，而獵鷹遇到特攻也有類似的心理障礙要跨越。筆者相當看好菜鳥控衛谷毛唯嘉的表現，特別是從跨聯盟交流賽起，谷毛展現大將之風，節奏掌控明確，在改善投籃姿勢後，得分爆發力也提升，雖然阿毛本人說自己是比賽容易緊張的類型，但觀察他與林韋翰、蔣淯安等頂尖控衛對位，非但沒有懼色，也一場比一場表現進步，套一句某神秘力量前輩的口頭禪，筆者真的「好喜歡谷毛打球的靈性」，再加上德古拉若維持上戰對特攻30分20籃板的禁區宰制力，獵鷹有極高的機率在主場開幕週連克特攻與還沒有霍華德在陣的雲豹搶下二連勝！

九人本土真英熊 凱瑞戰局拚海神太陽

自跨聯盟交流賽拿下冠軍，台啤英熊已再次擦亮「台灣本土第一」的金字招牌，年度最有價值球員蔣淯安，還有筆者認為本土最佳內線同時堪稱台啤嘴綠的周伯勳，加上李啟瑋以及黃聰翰兩門高炮塔，只要再搭配合乎陣形的洋將，台啤英熊完全就是一個奪冠熱門勁旅。而教練團也一改第一季遴選洋將的標準，本季找來不管是范姜偉齊(Milenko Veljkovic)、哈吉勝(Matthew Hodgson)，或是大勝(Branden Dawson)，幾乎都是以配合為主不佔球權的洋將，只要土洋磨合得宜，戰力肯定驚人。

不過台啤最大的隱憂，是本季本土球員只登錄了九人。洋將改找輔助型的前提，是本土球員能頂上得分火力空缺，雖然台啤本土陣容都是一時之選，但受傷的風險仍然要預先考量，一旦有關鍵球員受傷，教練調度難免會捉襟見肘，而這個時候又沒有可以一球在手凱瑞全隊的洋將，戰局就會變得很危險，這一點如果台啤不能在交易截止日前做出調整，那麼不管是季末搶季後賽名次，或是季後賽短兵相接的系列戰，都容易落居下風。本週對上海神與太陽，台啤應可拿下至少一勝的成績，首戰對上王者海神值得觀察，特別是團隊球風流暢的海神，不可能單靠小安，必定需要土洋通力合作，方能過關。

以上是筆者本週對於T1賽事的觀賽預測，如前所述，在霍華德加入雲豹後，六隊再也沒有明顯的強弱，因此每一場比賽每一勝都顯得彌足珍貴，若要搶前段班種子，一場比賽都大意不得，而後續還有沒有其他大咖洋將降臨，又有哪一隊能率先脫穎而出，就請大家繼續關注比賽了。