美食-KY（2723）第三季營收51.5億元，年增1.2％，稅後淨利1.6億元、年減38.3％，EPS 0.92元、由虧轉盈：累計前三季營收143.8億元、年減3.1％，前三季稅後淨利3.5億元、年減52％，EPS 1.97元。

美食-KY10月份合併營收達17.3億元、年增3.3％。其中，美國成長逆勢加速，年增率達雙位數，推升當地營收來到今年次高水準。前十月累計營收161.1億元、年減2.41％。

法人認為，美食-KY第三季的營收恢復優於預期，儘管總體經濟趨緩，兩岸市場的營收仍較前一季回升近三成。疫情以來強勢成長的美國市場，第三季更跨越高基期挑戰、貢獻營收超過15億元，較去年同期成長17％。同時，上半年以來，能源及大宗商品價格飆漲，增加餐飲業者經營成本；如同全球多數上市餐飲業者，美食-KY今年以來毛利率及營利率仍承受壓力，落後去年表現。若明年原物料價格回落，搭配營收動能再加溫，獲利能力可望順利同步回升。

美國總體經濟的不確定性持續增加，但85度C門市來客數仍持續墊高，客單價也維持在高檔，帶動同店營收成長加速。對比疫情前同期（2019年），單店營收更高出20％以上。因此，法人認為，儘管明年全球景氣下行風險難免，仍看好85度C美國門市營收可維持強勢，再加上今年底到明年的新開門市，成長動能可期。

大陸市場十一連假後，各地疫情增多，封控潮再起，上海、廣州等重要城市也出現暫時停課、停堂食等現象，連帶導致10月份服務業PMI（採購經理人指數）大幅回跌至5月份低點，美食-KY大陸營收也因此仍較去年同期短少，但衰退百分比仍控制在個位數，優於今年前三季整體表現。隨著氣溫降低，烘焙旺季報到，85度C麵包、蛋糕銷售則可望走高，帶動門市營業額成長，貢獻第四季的合併營收表現。