餐飲業迎接報復性商機，築間餐飲集團今天開出第一槍，宣布發放年終獎金，任職滿一年以上（含）員工，今年將以1.2個月做為基準，高於去年的1個月基準，調高20％，並預計於農曆春節前一週即匯入同仁的薪資帳戶，提前感受好薪情。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，隨著開啟、防疫政策解封，國內餐飲市場恢復疫前水準，近三年雖深受疫情影響，但築間餐飲集團則逆勢成長，屢屢突破疫情困境，展店數創新高外，營業額更是每月創歷史新高。

築間餐飲集團2022年前10月累積總營業額36.2億元，值得一提的是今年7月份開幕的「築間幸福鍋物」基隆潮境公園店，創下單月單店近仟萬元的亮眼業績，今年預估可達成目標45.5億元相較去年預估成長約50％；2022年10月營業額4.5億元創下歷史新高的佳績與去年同期相較成長約60％。

展店計畫部分，截至今年10月為止總店數已達130家，年底之前預計再展店20家以上，預估突破150家以上。其中包含了預計於12月中下旬在台中水湳經貿園區開幕的兩個全新品牌「絵馬別邸」、「NAKAMA 肉匠屋ステーキ」，分別為主打挑戰金字塔頂端客群的火鍋餐廳，及結合了日式及在地台灣味的排餐料理餐廳，目前正如火如荼籌備中預估將再次掀起一波討論熱潮。

林楷傑表示，員工是公司最珍貴的資產，其中集團旗下品牌最年輕的主管職僅23歲，從最基層的門店服務員做起，到區的培訓主管，集團還能有跨品牌服務的機會，紮實的歷練，讓年輕人發揮所長，打造屬於自己的職涯舞台。每月不定期開設教育訓練課程，除了基本的在職教育與考核，更安排高階主管至國立大學取得EMBA學位，惟有不斷幫助員工精進自我職能，無論在職場或是社會經驗上才能己知彼百戰百勝。

築間餐飲集團於今年8月份已率先宣布，明（2023）年1月1日起，集團基層員工基本起薪調漲為「32000元起」，儲備店主管更上看「51000元起」外，進一步表示，集團目前員工約達2700人，今年預計將突破3000人，2023年將再招募800人以上，包含店長、儲備幹部和基層服務人員，大搶餐飲人才。

林楷傑提到，今年度的第二次集團晉升面試將於11月如期進行，預估今年度的第二次晉升將超過200人次，獎勵則超過3000人次，年度總晉升人數超過500人次，打造集團人才培育搖籃的職場環境。員工福利部份，正職二職等以上之夥伴任職滿一年，每一年生日都可獲得999純金金幣一枚。

員工旅遊部分過去兩年受到疫情影響連續兩年停辦，隨這疫情趨緩並配合政府團體旅遊政策下，10月上旬分兩梯次舉辦年度員工旅遊讓夥伴們在忙碌之餘還能享受身心放鬆的假期。林楷傑預告，將於2023年第一季將舉辦春季二日遊及春酒活動為的就是打造一個屬於具備年輕充滿活力的餐飲團隊，目標瞄準資本市場邁進。