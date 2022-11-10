國民黨彰化縣長王惠美拚連任，10日持續勤跑縣政行程端政績，強調彰化招商成功，彰化正在改變中。（吳敏菁攝）

選前衝刺，民進黨彰化縣長候選人黃秀芳10日率「彰化隊」同步在26鄉鎮市舉辦千人路口拜票造勢活動，並首次出動Ｑ版「秀芳娃娃」助陣，受到支持者熱烈歡迎；王惠美競選總部預計在19、20日的黃金周末日，在和美鎮和員林市舉辦大型競選活動，點燃支持者的心。

黃秀芳千人路口拜票造勢活動，10日上午7點同步在縣內26鄉鎮市各路口展開，支持者在各地高喊「員林挺秀芳，大步向前走」、「芳苑挺秀芳，大步向前走」、「鹿港挺秀芳，大步向前走」等各地高呼口號，揮手拜票，展現連線氣勢。

黃秀芳表示，她打的是彰化縣長選舉史上最短的一場選舉，註定逆風而行，但不論刮風或下雨，都把握每個讓選民認識的機會，並批判4年縣政空轉，大型建設一再流標，捷運到南彰也跳票。巧合的是10日也是黃秀芳和後援會總會長陳永昌生日，後援會幹部準備秀芳娃娃蛋糕，讓黃秀芳很驚喜，許下生日願望，期盼打贏選戰，點亮彰化的未來。

國民黨彰化縣長王惠美拚連任，10日持續勤跑彰化縣政行程端政績，表示彰化招商成功，彰化正在改變中，除了第一間百貨公司入駐，在鹿港也將有第一間五星級飯店；另外，大埔截水溝堤岸道路拓寬工程也已進行開工；彰化市延平公園地下停車場工程、彰化火車站後站立體停車場工程都正在施建中。

王惠美競選總部目前預定在選前的黃金周末日，分別在和美鎮和員林市舉辦大型造勢活動，並以母雞帶小雞和藍營各級候選人一起展現團結氣勢。