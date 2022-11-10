距離九合一選舉投票日剩下16天，民進黨台北市長候選人陳時中持續在辦「廟口開講」活動。前民進黨立委郭正亮表示，最詭異的是，到現在還沒看到陳時中辦大型造勢場，這簡直是匪夷所思。

郭正亮9日在中天新聞《綠也掀桌》節目中表示，現在離投票日只剩下不到20天，陳時中的場，最讓人覺得詭異的是，還沒看到一個大型造勢場，這簡直是匪夷所思。

郭正亮接著指出，以前他幫柯文哲、蘇貞昌、李應元助選時，到最後一個月，每個星期六、日都是大場，怎麼可能現在還在搞「廟口開講」，台中、台南頻頻在辦大場，到現在台北還沒看到大場，「廟口開講」現場會有1000人嗎？而且能夠去的都是鐵票。主持人李珮瑄問，從來沒有發生這樣的狀況嗎？郭正亮回說：「沒有。」

郭正亮認為，民進黨台北市長選戰，選得最差的是李應元，那次他對上國民黨郝龍斌，一對一，最後得票率35％，雖說如此，李應元最後一個月都在辦大場。

郭正亮舉例表示，蘇貞昌蠻會選舉的，上次新北市長雖然輸30萬票，但是選得中規中矩，該有的動作都有到位。2010年立委選舉，蘇貞昌前3個月都在辦「客廳會」助選，就是小場，只要聚集50人，他就去，一天至少跑3場，3個月大概見過10萬人。郭正亮說，接下來立委選區，開始辦大場，這次陳時中不知道在幹嘛。