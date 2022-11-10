警政署從10月24日至11月9日發動第2波「選前查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案行動」，動員全國警察機關同步查緝地下匯兌、洗錢水房及賭博等不法，專案期間共查扣不法所得5.5億餘元，另清查地下匯兌、洗錢金額及投注賭資總共高達700億餘元。

其中，刑事局偵查第一大隊日前接獲線報，指以48歲陳姓男子為主的犯罪集團，由張姓成員等人以隨機叩客方式，吸引、招攬民眾至該集團所經營的網路平台下注，雖聲稱是購買期貨投資，實際上卻是與民眾進行對賭，刑事局遂組成專案小組並報請台北地檢署指揮偵辦。

警方經長期跟監蒐證及分析金流，日前發動兩波搜索行動，共查獲陳嫌等10人到案，再循線清查到28名賭客，初估該集團不法獲利逾千萬元，全案詢後，依賭博及違反期貨交易法等罪嫌移送法辦。

此外，刑事局偵查第九大隊與科技研發科，利用網路情蒐及相關電腦技術，查出「泰8運動網」等網站為長期經營國內外各種運動賽事的大型網路賭博網站。

專案小組經蒐證埋伏監控，掌握該賭博網站相關涉案嫌犯後，會同北市、新北市、台中、台南、高雄、新竹市、嘉義縣、嘉義市、南投縣、彰化縣等警局，及保二總隊執行搜索行動，共查獲廖姓主嫌等47名經營運動簽賭的代理商，清查下注賭資金額約3億多元，查扣賭資現金275萬元。