眾人在儀式上也為議長許修睿（中）集氣，助他拿起雷神之鎚，象徵為市民服務當仁不讓，以及正藍軍大團結的意志。（王惠慧攝）

新竹市長候選人選情詭譎多變，民眾黨高虹安昨抱病密會新竹縣長楊文科，再次引發藍白合聯想。不過，前高雄市長韓國瑜10日再赴新竹，6天內第2度為林耕仁站台，楊文科也應議長許修睿邀請出席，形同以行動破除傳言，韓國瑜也喊出「市長林耕仁，新竹無苦人」，向選民推薦林耕仁和許修睿，展現正藍軍團結氣勢。

10日傍晚許修睿議競總成立大會暨林耕仁南區後援會成立大會，包括韓國瑜、楊文科、前台北縣長周錫瑋和前立委徐欣瑩都到場相挺，現場群眾擠爆竹蓮市場前廣場，凍蒜聲不斷，展現藍營基層實力。

韓國瑜說，現在新竹全台灣轟動武林驚動萬教就是竹市的選情，老一輩都說在新竹看選舉幾十年，沒看過這麼熱鬧的。

韓國瑜也提到，許修睿心存愛心、善念，長期為弱勢無怨無悔付出，若新竹有愛心的市長，有願意付出的議長，能把社福做得最好，做到《禮運大同篇》的「壯有所用，幼有所長，矜寡孤獨，廢疾者，皆有所養」。

韓也強調，市府一定不能只當大財團的後盾，要把眼光放在弱勢上，讓新竹沒有苦難，也期許林耕仁一定要做到，「市長林耕仁，新竹無苦人」。

昨天才剛跟高虹安會面的楊文科，今與林耕仁同台合體，他說民進黨執政以來，物價變高、經濟趨緩，失業率慢慢提高，治安變亂，詐騙集團層出不窮，交通也常有車禍。他強調，現在是關鍵時刻，藍軍一定要大團結，新竹市要選出好的市長林耕仁、好的議長許修睿，「為家鄉來打拼！」

許修睿則說，每次只要有縣市首長幫林耕仁站台，其他黨的候選人見狀就會去蹭，造成藍軍錯亂，但他強調要堅定支持在地耕耘25年的林耕仁，至於其他候選人，不要到新竹只想靠著媒體鎂光燈來欺騙新竹人眼球。