中共中央政治局常務委員會11月10日召開會議，聽取新冠肺炎疫情防控工作彙報，研究部署進一步優化防控工作的二十條措施。中共總書記習近平主持，會議強調，要完整、準確、全面貫徹落實黨中央決策部署，堅定不移堅持人民至上、生命至上，堅定不移落實外防輸入、內防反彈總策略，堅定不移貫徹「動態清零」總方針。

會議指出，當前，新冠病毒仍在持續變異，全球疫情仍處於流行態勢，中國國內新發疫情不斷出現。中國是人口大國，脆弱人群數量多，地區發展不平衡，醫療資源總量不足，一些地區的疫情還有一定規模。受病毒變異和冬春季氣候因素影響，疫情傳播範圍和規模有可能進一步擴大，防控形勢仍然嚴峻，必須保持戰略定力，科學精准做好疫情防控各項工作。

會議強調，要完整、準確、全面貫徹落實黨中央決策部署，堅定不移堅持人民至上、生命至上，堅定不移落實外防輸入、內防反彈總策略，堅定不移貫徹「動態清零」總方針，按照疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展影響。

會議指出，要適應病毒快速傳播特點，切實落實四早要求，以快制快，避免戰線擴大、時間延長。要集中力量打好重點地區疫情殲滅戰，採取更為堅決、果斷措施攻堅，儘快遏制疫情擴散蔓延，儘快恢復正常生產生活秩序，決不能等待觀望、各行其是。要堅持科學精准防控，提高防疫工作的有效性，準確分析疫情風險，進一步優化調整防控措施，在隔離轉運、核酸檢測、人員流動、醫療服務、疫苗接種、服務保障企業和校園等疫情防控、滯留人員疏解等方面採取更為精准舉措。

要大力推進疫苗、藥物研發，提高疫苗、藥物有效性和針對性。要在落實各項防疫舉措的同時加強分析研判，必要的防疫舉措不能放鬆，既要反對不負責任的態度，又要反對和克服形式主義、官僚主義，糾正層層加碼、一刀切等做法。要全力做好人民生產生活服務保障，切實滿足疫情處置期間群眾基本生活需求，保障看病就醫等基本民生服務，加大對老弱病殘等特殊群體關心幫助力度，解決好人民群眾實際困難，盡力維護正常生產工作秩序。要做好重點人群疫苗接種等工作，築牢疫情防控屏障。

會議強調，各級黨委和政府要把思想和行動統一到中央決策部署上，充分認識抗疫鬥爭的複雜性、艱巨性、反復性，強化責任擔當，增強鬥爭本領，守土盡責，深入基層、深入一線，抓實抓細疫情防控各項工作，做好思想引導和心理疏導，堅決打贏常態化疫情防控攻堅戰。