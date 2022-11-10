台南市長黃偉哲(中)今天北上與台南東山區南農果菜運銷合作社力薦台南青皮椪柑。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市長黃偉哲今天開始請假投入選戰，原本中午、傍晚安排南、北共2場輔選行程，未料，台南學甲今天凌晨驚傳槍擊案，他臨時取消選舉行程，但仍按照原訂計畫北上行銷東山青皮椪柑，總計賣出1000箱共10公噸的青皮椪柑。

黃偉哲今天下午北上參加電視購物Live節目，與台南市東山區南農果菜運銷合作社一同推薦青皮椪柑，賣出亮眼成績。他說，青皮椪柑首次推出就能交出亮麗成績，顯見台南農特產的品牌名號深植人心。

農業局指出，台南青皮椪柑種植面積約900公頃，占全台18％，產量2萬5811公噸，年產值8.9億元，為全台第3大產區。今年台南青皮椪柑也首次外銷馬來西亞，擴大知名度及銷量。

黃偉哲向民眾推薦青皮椪柑外皮青綠，和一般外皮黃色的橘子不同，這是因為中南部柑橘成熟期間天氣仍熱，葉綠素無法順利分解，所以，果實成熟時，果皮仍為綠色，因而被稱為「青皮椪柑」。他也強調，不要看青皮椪柑果皮為綠色，其實果肉已具有甜度，且甘甜中略帶微酸，擁有獨特且具層次的風味，深受消費者喜愛。

農業局指出，今年台南青皮椪柑果品質量均佳，為全台最早產出的椪柑，目前批發市場（北一、北二）平均價格為每公斤34.7元，較去年同期成長2.8％，價格穩定。