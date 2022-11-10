NBA球星「魔獸」霍華（Dwight Howard）今晚即將抵台，桃園永豐雲豹隊從上到下、所有球員都很期待他的到來，總教練劉嘉發說：「他就是一名硬漢，又非常守本分 ，來到球隊後，我們要怎麼讓本土球員跟他搭配、團隊組織與與融合是最重要的一點。」

劉嘉發表示，霍華在低位面對籃框的單打能力非常強，能守住他的球員非常少，但他又能夠分享球，這種NBA等級的優秀球員很清楚團隊作戰的重要性，來台灣後，能讓台灣球員學習他在場上的精神，劉嘉發說：「我們本土球員都非常興奮啊！」

隊長鄭瑋過去對霍華在場上表現的印象，用「嘆為觀止」四個字形容，他表示，霍華過去與很多後衛合作過，希望能趁這次交流與配合過程中，吸收更多經驗來強化自己。

羅振峰也很期待霍華加入，他說：「他在場上的都很紮實的擋人、抓籃板、幫助球隊贏球，我很想請教他自己哪裡可以改進，還有請教他許多我不懂的地方。」

劉嘉發表示，NBA比賽雖然會應用很多戰術，但其實都不複雜，重點是如何組織與融合，我們會盡快想辦法融合戰力。