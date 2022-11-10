「無良公關公司」9日晚間貼出一份企劃書，影射國民黨計畫找狗仔偷拍民進黨台北市長候選人陳時中等人，上頭還有國民黨台北市議員徐巧芯等人的簽名。陳時中陣營稱「從來沒有任何人跟無良公關討論過此事」，徐巧芯再曝LINE對話反擊，怒嗆「我要看到血流成河」。對此，國民黨台北市議員候選人高揚凱今(10日)痛批，「民進黨豢養的網軍力量之大，氣燄之高張」，引發討論。

高揚凱今日在臉書上PO出一篇「陳時中競選辦公室指示民進黨側翼抹黑，陳時中快出來打球！」的文章表示，臉書粉專「無良公關公司」9日貼出一份文件，暗示國民黨計畫找狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中等人，文件上面還有國民黨台北市長候選人蔣萬安、台北市議員徐巧芯等人簽名，被徐巧芯發現造假，直接提告。陳時中10日為此表示「完全與我們無關」，競辦更表示「沒有討論過此事」。針對這個說法，徐巧芯立即直接貼出無良公關回覆「是阿中競辦要求的」的LINE截圖與影片，再度打臉陳時中。

高揚凱認為，民進黨放任網軍側翼帶風向、攻擊對手，早已不是一天兩天的事，根本就是一整條有計畫的網軍產業鏈，這條網軍產業鏈，早已影響台灣選舉多年。高揚凱也提及「2018年大阪辦事處蘇處長，就疑似因為不堪網軍攻擊，深感痛苦最終選擇輕生」，檢調已經查出，「卡神」楊蕙如利用網軍汙衊駐大阪辦事處，審判結果在今年出爐，楊女被判5個月徒刑定讞，網軍頭子楊蕙如還因為不服判決，聲請釋憲，「由此可見，民進黨豢養的網軍力量之大，氣燄之高張」。

高揚凱指出，「如今，陳時中競選團隊，為了掩蓋陳時中酒後摟抱牽手人妻的失態，居然直接指使網軍側翼，公然用造假的文件，試圖抹黑國民黨籍的候選人」，而這種行為，高揚凱已經找不到任何形容詞，足以形容民進黨為了勝選不擇手段的嘴臉。高揚凱呼籲，為了遏止網軍側翼歪風，「民進黨盡快公布手邊網軍側翼名單，公開金流，以受公評」。

最後高揚凱說，民主政治，不應該放任這種由民進黨所持有，躲在暗處，四處暗箭傷人的網軍側翼橫行，更不應該讓這類網軍用這種造假攻擊的方式，影響選舉的公正性，「這是民主價值之恥，是台灣之恥」。