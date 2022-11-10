金門縣政府觀光處長丁健剛(右2)與韓國CJ ENM集團代表一起向媒體宣布合作喜訊(圖／金門縣政府提供)

金門擁有多面向的文化底蘊，不但擁有戰地文化，閩南文化，更還有僑鄉文化，值得各個影視團隊前來拍攝取景(圖／金門縣政府提供)

韓劇「金色假期」與金門縣政府全面性合作，全劇將在2023年於金門拍攝與製作(圖／金門縣政府提供)

韓國CJ ENM集團今(10)日參加文化內容策進院主辦的「2022年TCCF創意內容大會」，在2023年台灣計劃發表會上，宣布韓劇「金色假期」(暫名)將與金門縣政府全面性合作，而且全劇將在金門拍攝與製作，這也是繼日前與日本沖繩攜手行銷「尋找風獅爺」APP後，再次讓金門躍上國際舞台！

CJ ENM為韓國知名娛樂媒體集團，在韓國媒體、電影和音樂界佔有舉足輕重地位，旗下涵蓋頻道、電影、音樂、現場演出活動、動畫等五個事業體。製播過的作品包括電影《寄生上流》、夯劇《孤獨又燦爛的神：鬼怪》、《愛的迫降》、《我們的藍調時光》、亞洲最大音樂盛事MAMA (Mnet亞洲音樂頒獎典禮)等，在亞洲流行娛樂界也佔有領導地位。

縣府觀光處長丁健剛表示，今年縣府團隊積極與中影股份有限公司及CJ ENM集團接洽，並多次邀請對方及主創團到金門勘景與會談，以誠懇的態度感動該集團達成合作。

丁健剛說，即將赴金門開拍的韓劇「金色假期」，改編自韓國tvN喜劇，並結合CJ ENM在Netflix上大受歡迎的韓劇《我們的藍調時光》、《海岸村恰恰恰》，這兩部同樣是以海島為主景設定的經典戲劇，相似的故事背景加入金門的特色民俗與風情，並由韓方CJ ENM製作，期盼再創收視佳蹟，藉韓劇無遠弗界穿透力和影響力，向全世界行銷金門，帶動金門的觀光產業國際化。

觀光處表示，金門近年都是朝國際化觀光的目標邁進，而年底將迎來的沖繩包機及之前與沖繩合作的尋找風獅爺APP活動，都在邁向國際化觀光的計畫當中。

金門是一個擁有多面向文化底蘊的小島，不但擁有戰地文化，閩南文化，更還有僑鄉文化，這是在眾多海島裡所難見到的，金門更是擁有許多國際認證的IP值得去開發，像是甫開通的金門大橋，故事性濃厚的戰備坑道，亞洲唯一的歐亞水獺，還有豐富歷史性的風獅爺等等，所以金門是非常值得各個影視團隊前來拍攝取景的勝地。

觀光處進一步補充說明，觀光產業和型態一直在轉變，須與時俱進，影視產業與觀光產業合作，亦為時勢所趨，熱門影集的拍攝場景與故事，經常成為觀眾、遊客朝聖的景點，間接帶動一個地區的觀光產業發展，像台劇「俗女養成記」、「華燈初上」就因為劇夯而產出該劇的專屬遊程，成功為地方帶入大批觀光人潮，未來可望藉由韓劇高穿透力與收視率，開啟金門影視觀光國際化的領域，為落實「世界金門、無限可能」願景，再邁進一大步。