桃園市八德區1輛娃娃車今天下午4時34分疑似自撞電線桿發生車禍，61歲廖姓司機及4名孩童送醫治療，所幸並無大礙，孩童多為受撞擊部位疼痛、嘴唇撕裂傷，詳細肇事原因仍需警方釐清。

桃園市消防局表示，接獲警方轉報八德區建國路750巷口有車禍，前往後發現61歲廖姓司機頭部10公分撕裂傷、左肩疼痛及右膝擦傷，張姓男童左手疼痛、王姓女童嘴唇1公分撕裂傷、許姓男童左手掌疼痛、陳姓男童胸部疼痛。因娃娃車疑似自撞電桿，詳細肇事還需警方釐清。