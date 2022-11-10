第一波的百貨周年慶已經結束了，緊接而來業者不僅為明天的（11日）雙11購物節做好準備，推出延續買氣的優惠，而周年慶還沒開跑的百貨，如京站也將於16日起至12月12日期間壓軸推出周年慶優惠，線上下同步祭出史上以來最殺的最高26%總回饋，再抽總價值超過66萬元的旅行大獎。

京站周年慶開打首日（16日）超值獨家組合，SHISEIDO NO.1乳霜王組，原價5324元，特價2520元。（京站提供）

京站周年慶開打首日（16日）超值獨家組合，SABON 清爽保濕沐浴組，原價2500元，特價2260元。（京站提供）

京站周年慶推出asics 山系羔羊絨雙面外套，原價3980元，特價1980元。（京站提供）

京站今年觀察到第三季開始買氣已逐步回溫，前三季業績成長達30%，現再壓軸推出有史以來回饋最高的周年慶，Q卡友限定首五日（20日前）全館線上下滿3800送400元商品贈券、200元限定贈券，3C家電單筆滿萬再送500，另線下專屬刷台灣Pay滿3800再送400，等同最高享千元回饋，而當日單筆滿1499元，即送各式解封出國都適用的旅行必備回門禮，20日前還有每日一物萬件商品驚爆價優惠，指定業種櫃位加碼最高再送4000元，活動期間Q卡友全館當日累滿6000元，再抽出國機加酒套票，或國內高級住宿券，預計本檔將達6%成長目標、全年達20%成長。