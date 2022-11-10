近年來積極投入歌仔戲傳承工作的明華園總團，為培育青年演員特別創立「大地華園劇團」，並由明華園第三代陳昭婷擔任團長、當家小生孫翠鳳擔任藝術總監，傳授歌仔戲表演技藝，本周末將於台北市大稻埕戲苑演出全本大戲《何仙姑》。

孫翠鳳表示，明華園總團在歌仔戲人才培育、推廣、傳承的工作早在1990年從歌仔戲發源地宜蘭的吳沙國中開始進入校園札根，「因為我們很清楚台灣歌仔戲曾經面臨過的困境，更強烈地意識到歌仔戲的傳承，不是一個人或是一個家族可以完成，20年前開始我們投入資源培訓青年演員，用20年磨一劍的精神，每年上百場的舞台演出打磨年輕的孩子，大地華園是總團長陳勝福特別為青年演員創立的劇團，希望傳承工作在明華園總團的支持下，讓願意投入歌仔戲工作的年輕人無後顧之憂，除了傳承明華園的藝術風格，更進一步開創屬於新世代的歌仔戲風貌。」

《何仙姑》是國家文藝獎劇作家陳勝國具代表性的「八仙傳奇系列」作品之一，全劇長達5小時因此分為上、下兩集，2006年首演由孫翠鳳一人分飾六角，六個角色忽男忽女、忽老忽少，這次由新生代小生吳米娜、李郁真，兩人分飾荷花童張四郎、皇帝李治、何仙人、武將安祿山、楊貴妃、何仙姑等六個角色。

孫翠鳳表示，這次的全本《何仙姑》上集由入團4年的吳米娜主演詮釋「文生」的戲，下集由李郁真主演忽男忽女、忽老忽少行當驟變的角色，考驗她入團20年磨練的成果。

此外，培訓4年的小旦姜琬宜飾演女主角武則天、陳昭婷經過16年演技更加純熟詮釋同一角色菩玉薩，傳藝中心「承功-新秀舞台」表現搶眼的王婕菱也將參與演出。

《何仙姑》青春版演出將於11月12日下午演出上集，11月13日下午演出下集。