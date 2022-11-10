連鎖餐飲集團八方雲集（2753）第三季營收17.76億元，年增18.2％、歸屬母公司淨利1.78億元，年增57.4％。累計前三季營收50.29億元，年增率15.1％、歸屬母公司淨利4.97億元，年增25.8％，EPS 7.53元。

八方雲集並公布10月營收6.09億元，月增3.07％，年增13.90％，為單月新高；累計營收56.38億元，年增14.99％，為歷年同期新高。

展望第四季，八方雲集旗下「梁社漢排骨」以及「芳珍蔬食」均將持續展店，其中「梁社漢排骨」年底前目標再新開17家，「芳珍蔬食」力拚再展店10家。此外，「年底前並在美國再開出「八方雲集」複合店，維持強勢動能。

八方雲集第三季營收及獲利都較去年同期成長，主要是來自於「梁社漢排骨」展店效益，以及「八方雲集」業績增長。此外，香港百芳池上便當、八方台式麵屋第三季業績同樣表現亮眼，對營收及獲利有加乘挹注。截至10月底，梁社漢排骨店數已成長至183家。