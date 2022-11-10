台北市公館夜市自治會會長賴美鳳為了不重複過去攤商占用道路、阻礙交通等惹民怨情況，成立自治會與台北市府協商，促成「攤販精進計畫」，日前不幸過世。無黨籍台北市長候選人黃珊珊表示，美鳳姐走了，公館夜市的成功，都得歸功給美鳳姐。

黃珊珊今(10日)在臉書粉專貼文表示，美鳳姐走了，她是公館夜市自治會會長，如果沒有她，就沒有「攤販精進計畫」。《台北人2022》系列在3月中拍攝，記錄下她爽朗、中氣十足的身影。其實她正在接受化療，拍攝前不久才離開醫院。

黃珊珊接著表示，美鳳姐為了公館夜市攤商們的生計，找他們協調後，在地上劃設藍線，及規定擺攤的時間跟地點，並請攤商成立自治會，大家互相監督，這就是攤販精進計畫的雛形。

​黃珊珊指出，現在夜市有了3.5公尺的消防通道，消防車可以過去，還加裝了抽油煙機、油脂截留器，外加行動支付，攤商們也有了統一的圍裙與攤招，消防安全與衛生問題解決了，攤販們也不用再擔心被開單。公館夜市的成功，建立起一套模式，才擴及到艋舺夜市、士林夜市與雙連市集。這一切，都得歸功給美鳳姐。

​黃珊珊感性說，10月30日造勢，那天大雨滂沱，美鳳姐還是來了，卻因為太趕，來不及與她見一面。只是沒想到今天再接到消息時，就是無常了。這兩天她的心情百感交集，美鳳姐的努力，確確實實地改變了台北市，告訴我們每一個人的聲音、每一個人的力量，都能改變這個城市、這個國家、這個世界。