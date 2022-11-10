韓國娛樂龍頭CJ ENM積極進軍華語市場，旗下東南亞分公司CJ ENM Hong Kong Ltd (CJ ENM HK) ，繼投資《媽，別鬧了！》、邪教犯罪影集《我願意》等華語影集後，又斥資超過500萬美金（台弊1.5億）打造《深網》、《火星上的維納斯》及《味盡緣》3部影集。10日3部影集主演温昇豪、曹佑寧與莫允雯合體出席見面會，並公布前導預告。

温昇豪在《深網》釋演心理學家，專門研究網絡犯罪，但自己的妹妹曾受網絡詐騙創傷，因此帶著受害者家屬情緒面對這些案件。他坦言在《深網》的挑戰之一就是得被動接受女主角陳雪甄的情慾攻勢，直呼比想像中困難，「她想要從我身上得到救贖、獲得能量，當她主動攻擊勾引，我要坐懷不亂！」

他回想起兩人上次合作已是2007年的客台電視劇《大將徐傍興》，「當時她還是第一次演戲，演我身邊的小護士。」這次再度合作，陳雪甄飾演女警又面臨龐大心理壓力，雖然她現在已經是老師，表演能量非常強、很敢演，但對他主動攻擊時卻有點怕怕的，「我一直跟她說不要緊張，但她求好心切、很拼命，她表現非常好、很滿，但也因此很緊繃，我在片場就一直幫助讓她不要那麼緊繃、盡量放鬆」。

莫允雯在《味盡緣》跨越70年代與現代兩段時空，她透露為了和中間才加入的鄭人碩迅速培養靈魂伴侶般的好感情，不知如何靠近對方的她，曾試圖用聊天、喝酒去接近他，但鄭人碩太ㄍㄧㄣ、太害羞都行不通，「沒想到最後是透過塔羅牌卸下他的心防！」她笑說一開始鄭人碩是帶著鄙視看著她和她的塔羅牌，很不屑地直接說「騙肖耶」，她則低聲下氣說「拜託你給我一個機會」，沒想到當她抽了一張牌分析講解他的個人狀態後，變成是他主動說：「我可以問問題嗎？」她也真的花了2個小時跟他聊，聊到有能量耗盡的感覺，兩人就此結下緣分，「後來我的塔羅牌口碑好到，他去跟新加坡劇組的人宣傳！」

她是第一次演鬼，但自己其實超怕鬼，以前出國時不敢自己睡一間，一定和經紀人同房，洗澡時還要求經紀人坐在馬桶陪她聊天。拍攝《味盡緣》時雖然不是新加坡傳統鬼月，但因為美術都是採用仿真貢品，氛圍也相當接近，她坦言曾感覺被「推」而腿軟；那段時間她每天燒聖木淨化避邪、保護自己，甚至每天都在幫導演和工作人員進行淨化儀式。

曹佑寧在《火星上的維納斯》分飾兩角，在超直男與從未見過女人的權威研究者兩性格角色中挑戰演技。最讓他印象深刻是，他與邵雨薇穿越後，醒來發現自己躺在別人家浴缸，在慌亂逃竄的過程中，竟看到與自己長得一模一樣的男子；另一場則是兩人為了回到地球，他再次回到浴缸，不斷地使出各種方式往浴缸跳。他說與邵雨薇在劇中沒有曖昧期，相處非常兩極，不是「好像沒有，就是衝到底，滿有趣也滿刺激」，還預告兩人的床戲是「滿特別的方式」。

他近期回歸《全明星運動會4》，坦言一頭金髮就是搞好這段時間在《全明星》可以做這樣的是，不過跟去年相比，感覺現在再次回來體力差很多、有點跟不上。馬上被温昇豪虧：「你是國手耶！」他解釋因為這一年都在拍戲，較少鍛鍊也少了高強度的運動，一回去就要面對強度很高的比賽，真的很累，幸好隊友真的滿強的，「老大」錢薇娟也變很兇、很嚴格，讓隊友很有安全感，也讓他心理負擔少一點。

談到與CJ ENM HK 的合作，温昇豪、曹佑寧與莫允雯異口同聲表示是一件很榮耀的事，温昇豪談到：「CJ ENM出品的《寄身上流》在奧斯卡榮獲多項大獎，這對亞洲來說是一個非常大的鼓舞與殊榮。」曹佑寧表示：「與CJ ENM HK 合作拍攝《火星上的維納斯》，不論是在劇本上、團隊上，場景上，都非常的創新且多元。」温昇豪提起與新加坡的淵源頗深，新加坡除是他每年會造訪二到三次的地方之外，更曾以2016年拍攝新加坡戲劇入圍國際艾美獎。

莫允雯則難忘到新加坡拍戲經驗，透露從小在多重語言與多重文化的美國環境長大，因此在同樣也是多語種文化的新加坡工作，不止溝通上很自在，生活上也很舒服，「最重要的是團隊的專業度讓我迫不及待想再次回來新加坡拍攝。」

此外，CJ ENM HK也將與中影、大川大立、文策院合作，製作一部以海島文化為背景的影集，預計明年下半年在金門拍攝，由CJ ENM提供IP，大川大立和CJ ENM HK 共同製作，希望透過CJ ENM HK在戲劇製作的專長和國際行銷通路，讓全世界都能看見台灣和金門的美好風景和人文底蘊。