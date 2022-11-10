統一時代百貨台北店的周年慶稍早前已經結束，現又緊接在則於16日前推出「冬時尚」檔期活動，全館指定滿5000送500，13日前再享加碼「熊療癒 多功能收納椅」卡友禮，凡統一時代百貨會員當日單筆消費滿800元並扣除會員點數8點即可兌換，限量2000份，還有13日前限時推出的超級點點成金活動，會員點數1點現抵2元，最高該筆200點可現抵400元，更帶來7家全新櫃位迎聖誕。

統一時代百貨台北店的Vine Vera全新進駐，16日前靠櫃即享體驗禮，白藜蘆醇卡本內高效保濕日霜3ml*3。（統一時代百貨台北店提供）

另外看準雙11購物節的消費商機，線上購首度推出四重優惠，11日前全站不限金額消費享免運費，線上結帳滿111元立享11%折扣，活動期間每天還可以玩轉盤抽抽樂，有11元、111元等獎項，最高直接抱走1111元滿額購物金，每日限量抽完為止，同時，針對新加入的會員再送111元折價券、滿千元即可抵使用，線上下也同步推出化妝品、服飾/配件、家用商品下殺3折起，延續周年慶熱買氣。