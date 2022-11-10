Global Mall今年周年慶在高回饋及人潮回流帶動下，業績較去年同期成長近10%，甚至超越疫情前、2019年的周年慶同期，其當中又以傢飾家電、黃金珠寶、保暖服飾最為熱銷，而為了延續周年慶買氣，同時也為年末歡慶活動暖身，Global Mall即日起至11月23日線上線下加碼好康層層疊，力拼雙11商機。

Global Mall新北中和店的DW MANGO經典不銹鋼腕表，原價7360元，優惠價1111元。（Global Mall提供）

Global Mall桃園A19店的AVIVI 仿麂皮尖頭細跟鞋，原價4980元，優惠價1111元。（Global Mall提供）

Global Mall全台八店祭出「雙11閨密購物」，全台八店齊推扣點數兌換購物金、溫泉飯店住宿或泡湯體驗，13日前扣11點現領111元電子商品禮券，23日前扣10點可換100元Online購物金，北部六店則推扣3000點換限量礁溪寒沐酒店平日住宿等優惠，另再推新北中和、桃園A8、桃園A19及屏東市指定專門店消費滿3000送250，四大車站店滿1111送150，同時更推出精選1,111元優惠商品、美食11元加價購、享買一送一優惠。

Global Mall屏東市店的秋風軒mini 爆肉奔牛雙人套餐，原價1288元，優惠價1111元。（Global Mall提供）

另外Global Mall集結超過百家品牌推出「1111元超值優惠」主打派對保暖服飾及聚餐美食，從時尚洋裝、短靴到保暖外套，或是居家柔軟毛毯或香氛蠟燭，同時精選限定異國風味美食套餐1111元或6折起，以及集結超過20家餐飲推買一送一、11元加價購，包括南港車站於11月10日至13日推島瓜「芋頭粥」、開丼「明太子烤薯餅」買一送一，峇峇南洋料理點主餐享11元加購月亮蝦餅；板橋車站則於11月11日當日11:00、14:00及16:00分別推珊瑚橘「橙香伯爵」、米哥烘焙坊「超人氣烤甜甜圈」、創盛號「招牌椰香麵包」優惠價11元；桃園A8推日春木瓜牛奶「芭樂汁」、Mita Café Bistro「洋蔥圈」買一送一。