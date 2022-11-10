百貨周年慶第二輪正式準備開跑，位在天母的大葉高島屋也將於17日至12月28日推出周年慶優惠，更特別推出「點食成金」抽獎活動，有機會抽中價值1萬5400元的豪華大禮包大獎。今年大葉高島屋就推出單日累滿3800贈價值400元的800點數、滿7600贈價值800元的1600點數，APP卡友當日於全館餐廳及咖啡廳單筆滿千元即贈千元購物金，累積點數還可換七大品牌美妝保養品，以及化妝品百元購物金等逾3000多份限量兌點禮。

大葉高島屋的PYXIS ALAIN DELON鈦陶晶鑽表，原價1萬9800元，特價1980元，17日至21日獨家限定優惠。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋的CUMAR芥末黃皮革側背包，原價6280元，特價2980元，限量10個，17日至21日限定優惠。（大葉高島屋提供）

而5日（21日前）再加碼，APP卡友單日累滿5000送300元加碼購物金、前20名消費滿50萬元送萬元購物金、前3名滿100萬元送價值3萬元「高雄承億酒店經典和式港灣城景房」住宿券，12月6日前刷聯名卡單日滿5000元贈百元禮券，首5日加贈300元起的購物金，還有「點食成金」抽獎活動，明年1月31日前館內餐飲累積消費每滿千元並集點，每月抽2位獲「真愛密碼」虎圓滿黃金墜飾，12月6日則有「豪華大禮包」，抽首獎「福爾摩沙遊艇酒店」豪華家庭房住宿、1336元美食餐券等25份大獎。