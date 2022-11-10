桃園市長採訪大調查！九合一選舉逼近，桃園市長之爭成為重中之重的注目焦點。今(10日)有熱情民眾張小姐與陳先生，到桃園市桃園區三民路新永和市場做「桃園市長採訪大調查」的隨機民調，結果國民黨候選人張善政獲得11票佔27％的支持度，民眾黨候選人賴香伶4票佔10％，民進黨候選人鄭運鵬11票佔27％，而無黨籍候選人鄭寶清則獲得14票佔35％的支持度。

隨著選戰投票日的逼近，今天（11月10日）有兩位熱情的民眾張小姐與陳先生，在早上10點半到11點40分，到桃園市桃園區的三民路新永和市場，做「桃園市長採訪大調查」的隨機民調，總共探詢60人，有40人在看板貼上貼紙表達支持哪位候選人。

（影片來源取自《桃園建仔》若有移除請見諒）

其中張善政獲得11票佔27％的支持度，賴香伶4票佔10％，鄭運鵬11票佔27％，鄭寶清獲得14票佔35％的支持度。顯然，隨機街訪的結果與外界各種的民調數據有相當大的差異，鄭寶清獲得第一名，支持度比張善政與鄭運鵬高出8個百分點。

鄭寶清得知此街訪民調結果後表示，這是最直接的當地市民直觀的選擇，在選前16天的民意支持數據，提供大家參考。

此外，針對台北市長候選人蔣萬安今宣布請辭立委，破釜沈舟背水一戰，鄭寶清對應到自己選區的戰況，在臉書發文指出，鄭運鵬市長無望，當然不辭立委，否則將會有「兩頭落空」的悲劇發生。