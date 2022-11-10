2022桃園萬聖城10天活動破紀錄湧入逾42萬人次，成功打造「桃園萬聖城」品牌。(蔡依珍攝)

2022桃園萬聖城10天活動破紀錄湧入逾42萬人次，成功打造「桃園萬聖城」品牌。(蔡依珍攝)

2022桃園萬聖城10天活動破紀錄湧入逾42萬人次，成功打造「桃園萬聖城」品牌。(蔡依珍攝)

2022桃園萬聖城10天活動破紀錄湧入逾42萬人次，成功打造「桃園萬聖城」品牌。(蔡依珍攝)

2022桃園萬聖城10天活動破紀錄湧入逾42萬人次，成功打造「桃園萬聖城」品牌。(蔡依珍攝)

2022桃園萬聖城10天活動破紀錄湧入逾42萬人次，成功打造「桃園萬聖城」品牌。(蔡依珍攝)

2022桃園萬聖城10日圓滿落幕，雖然因為颱風攪局，延後到萬聖節後才開幕，但首度移師桃園藝文廣場，並結合商圈活動熱鬧開城，獲得市民好評，統計11月2日開幕至今，和10月29日試點燈，10天活動破紀錄湧入逾42萬人次，成功打造「桃園萬聖城」品牌。

2年前首次舉辦就狂吸21萬人次的「桃園萬聖城」，因原址桃園高鐵站前廣場已由國泰人壽標下開發，第3屆萬聖城將移師桃園藝文廣場，以「驚魂馬戲團」設計搞怪有趣又恐怖的氛圍，並延續吸睛的裝置藝術、專屬動畫秀、親子舞台活動，參與的民眾紛紛打扮成動漫手遊角色、巫師魔女、寶可夢、公主等角色，連寵物都不忘戴上墨鏡、揹上惡魔的小翅膀，場面熱鬧。

觀旅局長楊勝評說，今年強調與在地藝文商圈的結合，超過30間的周邊店家加入萬聖城盟友行列，一起宣傳桃園萬聖城，參加民眾消費達一定金額，就可到萬聖城會場兌換禮物，達到活動與商家「1＋1＞2」的效果，活動也首次帶領大小朋友上街討糖吃，店家們拿出滿滿的熱情回應小朋友的討糖行動，店家們也紛紛響應提供友善廁所，讓參觀活動民眾使用，達到活動和商圈雙贏。

楊勝評說，今年萬聖城也首次在平日推出主題之夜，一掃大家下班後的倦容，紳士之夜有西裝或皮帶就換一瓶酒，淑女之夜各式精心打扮就送可愛棉花糖，寶寶之夜更看到打扮成薯條的可口小孩，走進桃園萬聖城有如進入主題遊樂園，充滿想像與驚奇。

桃園萬聖城活動也整合市府團隊的活動，資訊科技局推出紅利桃子加碼活動，民眾可獲得優惠點數再到周邊商家消費，桃園吉祥物ㄚ桃園哥也推出特色選物店銷售限定商品，原民局邀請特色原民表演團隊帶來動感十足的原樣之夜、青年事務局領軍特色的青年表演團隊搖滾全場，讓民眾遊逛同時更走入市政的互動。