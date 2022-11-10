台灣化學纖維公司彰化廠於11年前因涉嫌違法燒煤，彰化縣政府環保局於2016年停發「固定汙染源操作許可證」，台化生產線停工後向彰化地院提出國賠，一審判決彰化縣府須給付台化4.77億元，經上訴，台中高分院10日開庭，彰化縣環保到場聲援，拉布條控訴台化違法燒煤、無權請求國賠。

「故意違法，無權請求國賠」彰化縣環境保護聯盟等團體到場，喊口號表示抗議一審判台化國賠無理，彰化縣環境保護聯盟理事長張淑芬表示，11年前台化汽電共生廠違法燒煤，違法的燒煤許可證，是無權燒煤發電，2016年違法燒煤許可證，就無權燒煤，就不得直接展延，沒有侵害問題，就沒有國賠。

彰化縣環境保護聯盟監事顏淑女說，環保署2016年3月前是台化環評監督機關，對台話長期燒煤不合環評承諾生煤卻未盡監督之責，後來將環評監督權限移轉彰化縣環保局後，環保署卻指責彰化縣政府未善盡環評督導責任，為了明哲保身，明顯甩鍋16年以來的懈怠輕忽，而去抹黑地方政府。請監察院監督糾舉環保署。

彰化縣醫療界聯盟理事長錢建文表示，台化燃煤電廠所排放的各種空氣汙染物包括細懸浮微粒，硫氧化物與重金屬，對附近居民的健康危害甚鉅，包括心血管疾病，腦中風，肺癌，與兒童的氣喘。地方政府依權責，為了人民的健康停止燃煤許可證，是非常正確的決定。

醫師錢建文說，台化燃煤電廠關閉之後的第二年，彰化的細懸浮微粒下降幅度與比例皆為全國之冠，就是最好的證明。台化廠長期以來將各種成本外部化，可以說是賺台灣人的血汗與生命的錢，呼籲撤銷國賠。