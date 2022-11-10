國民黨台北市長候選人蔣萬安辭掉立委展現破釜沉舟的參選決心，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬不跟進，對此，國民黨桃園市長候選人張善政說，民進黨的政策已經講清楚，他們所有參選選舉的人都不要辭立委，這是民進黨中央政策，鄭運鵬當然就配合。至於辭立委不辭立委到底對選舉有沒有幫助，這個決定這個判斷留給選民來做。

對於鄭運鵬一直說張善政是統派政黨的顧問，然後也說張不辭顧問，還要求要跟所謂的受害人道歉，對此，張善政說，民進黨中央說所有參選的朋友都不必辭立委，用正規的選戰來打、用個人的條件來吸引選民，「但鄭運鵬聽到了沒有？」要用正規的選戰、用個人條件來吸引選民，已經不要再抹紅了，抹紅這招已經玩舊了，大家已經看不起了。

而台北市長候選人陳時中今天也到桃園跟鄭運鵬合體造勢，張善政說，陳時中在處理疫情的過程，沒有做到他該盡到的責任，所以他在民間的認知裡面，他並不是一個好的衛福部部長，但是他在媒體的聲量很高，他來桃園幫鄭運鵬助選，這個如果有助於拉抬鄭運鵬的聲量，那就恭喜他了。他也說，這個聲量包含正面聲量跟負面聲量，選民會怎麼來看這個聲量，選民自己心裡非常清楚。