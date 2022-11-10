高市府環保局10日邀集專家學者、公民團體及中鋼、台電、中油、台塑等產業代表召開空氣汙染防制座談會，環保局在座談會中說明今年空汙改善措施，並與各界共同探討「2050淨零排放目標」及「空氣汙染防制議題」，期望高雄一步步朝綠色城市邁進。

與會人士肯定環保局針對空品改善的努力，並提出未來針對臭氧8小時、高雄港柴油機具及高風險潛勢區進行下階段措施擬定等建議。環保局指出，根據環保署監測數據顯示，高市臭氧8小時已逐年改善，今年臭氧8小時平均濃度為43ppb，較去年同期的44.6ppb改善3.6％，後續也將擬定揮發性有機物（VOC）管制策略，加強管制。

環保局也在今年10月公告第二期（高雄港）空品維護區，管制大貨車、曳引車須有2年內排氣檢驗合格，另要求港區散裝貨品於裝卸過程中需使用複合式防制措施、遮蔽式裝卸運輸、架設防塵網等防制措施，減少逸散汙染，後續也將持續與港區合作推動機具電動化等改善措施。

針對有害空氣汙染物高風險潛勢區，高市於臨海及林園特殊性工業區設置16個測站，並於大社工業區設置3條傅立葉轉換紅外光譜儀（FTIR），隨時監測有害空氣汙染物排放，並要求業者立即改善。

環保局表示，為達成2050淨零排放目標，高雄市訂定「淨零城市管理自治條例草案」，以能源、產業、生活、社會4大轉型措施為架構，推出18項具體策略，落實淨零行動。建構完善的氣候法制基礎，主要目的是為了引導民眾行為改變，因此自治條例草案內容中著重於民眾日常生活的改變並全面性納入。

根據環保署監測數據顯示，高雄市今年AQI≦100比例87.5％、PM2.5手動測站濃度15.6μg／m3，環保局長張瑞琿強調，空氣品質雖逐年改善，AQI≦100比例邁向3年突破8成且PM2.5手動測站濃度達15.6μg／m3，為歷史最佳，但環保局不會因此鬆懈，他們會將專家學者及公民團體提供的意見，納入補強高雄市未來空品改善措施的方針。