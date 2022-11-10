LINE是許多台灣人愛用的通訊軟體，許多人都曾遇過被封鎖的狀況，不過如果被封鎖要怎麼發現呢？一名網友近日分享3點關於LINE封鎖的小秘訣，透露其實IOS系統手機只要直接播打電話，若左上角的通知欄出現「綠色通話標示」，就代表沒有被對方封鎖！

原PO在Dcard發文表示，最近他跟朋友無聊研究通訊軟體，結果發現幾個LINE的小知識，一、IOS系統用戶若想知道自己在未加好友的狀態下是否被封鎖或被系統阻擋訊息，除了贈送貼圖以外，最快的方式就是打電話，如果對方沒有封鎖，打電話響起第一個聲音後，左上角的通知欄會出現「綠色通話標示」，反之則不會出現標誌。

二、遭到對方封鎖後如果沒有刪除對話，對方依舊能夠看到用戶新增的相簿內容，「有些人會把確定封鎖自己的人當作記事本之類的，但個人不建議就是在他的聊天室新增相簿，對方只要聊天室留著，即使是封鎖你的狀態下依舊能看到相簿內容並且刪除相簿」。

三、被對方封鎖之後解封，雖然對方看不到封鎖期間的訊息，系統仍會顯示已讀，「不會像刪掉對話再已讀你之後的訊息，沒有讀到的對話已讀欄位會空白的」。