國民黨台北市長候選人蔣萬安今天（10日）宣布辭去立法委員職務。出身新竹的民進黨資深立委柯建銘有感而發地說，從蔣萬安辭職再看到民眾黨新竹市長候選人高虹安近日的多起爭議，「高虹安擾動整個台灣社會價值，應該要引咎辭職，退出選舉，才是對台灣民主最後的贖罪」。

柯建銘說，他從出身新竹到踏入政壇，在地經營這麼多年，見證了台灣民主將近半個世紀，因此比任何人都在意新竹市長是誰，擔心「一個沒有資格的人來當新竹市長」。

針對昨天（9日）高虹安手臂上還掛著針頭，便去新竹縣府拜訪國民黨籍新竹縣長楊文科一事。柯建銘認為，高虹安應該要出席當天民眾黨中央召開的記者會才對，畢竟從黨主席柯文哲、黨中央委員、黨團總召等都現身相挺高虹安，但當事人卻沒到場，反而跑去與國民黨籍的楊文科討論前新竹市長林智堅倡議的大新竹合併議題，「只是拾人牙慧」，轉移焦點的政治動作。而高虹安曝光自己手臂上的針頭，也不是堅強戰將該有的表現。

柯建銘批評，高虹安拜會楊文科，是藍白聯合進行的政治演出，不只林耕仁的處境落得尷尬，這樣操作棄保效應恐怕也對選情沒有幫助。他提到，新竹市擁有最年輕的選民結構，又是市民平均薪資最高的城市，雖然民眾黨昨天記者會的主題選擇「民主抵罷（Debug)重新安裝」，但新竹市的工程師們整天在debug都知道，最大的bug其實就在民眾黨自己身上。

柯建銘說，高虹安從論文爭議到資策會違法兼職，再到近期爆出涉嫌詐領助理費，攪動整個台灣社會的價值觀，整個台灣選舉史上沒有發生過這種事，「高虹安應該要引咎辭職，退出選舉，對台灣民主做出最後的贖罪，也找回自己最後的尊嚴」。他批評，高虹安現象中，以危機養危機，持續逃避轉移焦點的做法，恐怕會被寫入教科書，呼籲高虹安不要再愚弄台灣人。