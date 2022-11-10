新光三越skm online LANCOME絕對完美柔霧唇膏[email protected]聯名限定版，推薦價1350元。（新光三越提供）

微風精品線上CHARLES & KEITH Zadie 鍊條枕頭包，原價1990元，特價1111元。（微風精品線上提供）

微風BREEZEONLINE全站單筆消費1萬1111元，可抽中「日本愛馬仕」之稱的土屋鞄製造所手工牛革書包。（BREEZEONLINE提供）

板橋大遠百1111光棍節推薦，媽咪雞蛋仔桂花口味，推薦價111元，再贈璞玉綠茶。（板橋大遠百提供）

百貨線上購物歡慶1111，新光三越skm online推出話題家電獨家優惠、限量聯名美妝，全站滿2000元現抵111元，全站滿1111元再抽LG吸塵器；微風精品線上BREEZEONLINE推出跨品牌保養組全網最低價，回饋達26%，單筆消費滿1萬1111元 再抽頂級手工牛革書包。

新光三越電商平台skm online聯手3300個品牌，打造「11.11 HIGH購節」，首選推薦「LANCOME x [email protected]」聯名，潮裝限定版商品重磅登場，及契爾氏攜手金曲大咖，購買雙11限定組合，可抽瘋趴演唱會門票，還有美妝迷期待的耶誕倒數月曆LA MER、ORIGINS品木宣言等品牌。

此外，skm online更推出雙11限時專區，如ROOTS精選商品611元起、THERMOS保溫瓶組下殺4折等，即起至11月13日，全站單筆消費滿2000元現折111元，最高單筆滿2萬元現省1111元，期間全站消費滿1111元再抽LG無線吸塵器。

BREEZEONLINE微風精品線上即起至11月14日，輸入折扣碼「1111」享16%折扣。其中alexanderwang Attica鉚釘迷你腰包，更下殺至3折，原價3萬2800元，特價9840元，輸碼還可再享折扣；備受超模喜愛的鞋款HOGAN，H597系列全面8折、Off-White單筆滿2萬元贈2萬點；另也設立「雙11活動專區」，CHARLES & KEITH包款、愛馬仕脣膏等限時限量1111元。同時全站單筆滿1萬1111元，還可抽中有「日本愛馬仕」之稱土屋鞄製造所的手工牛革書包。

板橋大遠百針對1111，推出光棍首選商品，媽咪雞蛋仔桂花口味推薦價111元，再贈璞玉綠茶；添好運雙人套餐推薦價也1111元。