王瞳挺孕肚，和傅子純一起衝婦產科。（民視提供）

王瞳休息時也挺孕肚研讀劇本。（民視提供）

蘇晏霈與王瞳劇中是沒有血緣但感情很好的姊妹。（民視提供）

蘇晏霈與王瞳劇中是沒有血緣但感情很好的姊妹。（民視提供）

民視8點檔《市井豪門》10日開始播出童星轉大人，時間跳到15年後，傅子純飾演的暖男陳逸凡，一出場就帶王瞳飾演的劉惠婷衝去看婦產科，兩人在診間大廳討論肚中孩子的去留，讓人更加好奇兩人15年中間發生什麼事情。

王瞳首次登場以孕婦形象，她說這是演出這麼多戲劇以來的首次挑戰，為此也向身邊的孕媽咪學習走路的模樣。除了有學孕婦的姿勢以外，拍攝當天她要綁著肚子來回爬樓梯，幾趟下來就氣喘吁吁，她說相當敬佩所有的孕婦媽媽們，「拍戲累了還可以把肚子放下來，但媽媽要揹著10個月，真的很偉大。」

不過除了有孕婦形象，王瞳還出手打姊姊蘇晏霈的客戶，她興奮地說：「很喜歡劉惠婷，很真很直接！」而且還有姊姊當靠山。王瞳表示這次角色要很善解人意卻也很衝動。

傅子純劇中飾演暖男陳逸凡，職業是追探真相、富有正義感的記者，這也是他沒有挑戰過的職人角色。之前有在電影《血觀音》演出檢察官的他，雖也富有正義感，但這次對記者的角色又會是不一樣的詮釋，他說為此還有看電影《血鑽石》揣摩，是很不錯的戲劇體驗。不過他主要還是要模仿童星的演出動作，以及跟角色關係的連結，把「陳逸凡」個性展現出來。

劇中飾演管家婆「劉佳雯」的蘇晏霈，表示這是自己第一部很認真追的8點檔戲，因為劇本很好很有溫度，童星也很會演，自己都成了忠實觀眾。她也很開心在戲劇中終於演出「姊姊」的角色，以往都是演別人的妹妹，可以盡情撒嬌或嬌縱，只是沒想到這一次的妹妹還帶頭打她的客人，讓她哭笑不得，「就是一天到晚幫別人擦屁股的姊姊」，還好有曾子益飾演的蔡振翔來警局把她們帶回家。

《市井豪門》是曾子益首次加入民視8點檔，他說自己是「民視新人」，對戲演員王瞳及蘇晏霈都是第一次合作，很開心演出都有很好的默契，大家拍攝都很愉快，而在劇中以澎澎頭髮的造型出場，他說希望可以更喜感，給觀眾留下印象的深刻。