大同（2371）擺脫最沉重包袱華映長年虧損，新團隊發放股利的目標往前邁進一大步！大同10日晚間赴證交所說明第三季財報，由於過去華映宣告破產後，提列超額虧損的84億多元利益回沖認列，推升前三季EPS 3.88元，前三季獲利創下近20多年來新高。

大同因華映破產除列而呈現全新樣貌，前三季合併營收217.08億元、年減1.5％；稅後純益70.68億元、年增近20倍；歸屬於母公司淨利90.69億元、年增逾6倍，各項財務指皆見大幅倍數成長。

華映因營運不善、長年虧損、資不抵債，在2019年聲請破產，經過長達三年的程序，今年8月底裁定華映破產宣告，大同在第三季財報中予以除列。未來除了無需每月再認列華映1億多元的轉投資虧損外，過去提列損失的利益回沖，使大同業績大進補。

大同指出，華映除列對大同的影響為一次性，其損益累積影響數約84億元，每股盈餘淨影響數為3.6元。

以大股東王光祥為首的新經營團隊在入主時許下「儘快發放股利」的目標，在華映自大同財報除列、利益回沖後，使大同前董事長林郭文艷時代尚有200億元累虧將快速縮減，若未來在核心本業營運穩定，以及房地產事業資產活化挹注下，有機會加速達到發放股利的目標。

大同也自今年10月起對子公司精英電腦已具實質控制力，合併報表也納入精英，大同10月合併營收44億元，其中包含併入精英的營收影響數約為20億元。

大同指出，在產業控股集團定位下，全力發展電力、新能源、消費電子與不動產四大核心事業，並加強對精英、大世科、福華與尚志精化四大子公司的持股與監管，加速集團升級轉型、提升營運綜效。而新團隊委任嫻熟財務的王金來專任總經理、具產業轉型經營經驗的吳振隆出任副董，並延攬賴冠伶出任營運長推動綠色經營管理，在策略、組織、人才到位下，力拼2023年營運成長。