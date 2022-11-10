材料-KY（4763）第三季因出貨持穩、原料趨緩，營收創歷史新高，淨利3.04億元，季增23％，年成長273％，改寫歷年同期新高，EPS 5.18元；前三季營收30.39億元，淨利8.98億元，EPS 15.47元。

材料-KY表示，目前訂單能見度相當良好，成長動能可望延續到明年。此外，絲束及醋片需求強勁，第四季訂單滿載，且原料價格趨於低檔穩定，及在美元持續升息之下，美元兌人民幣的走勢略為上揚，樂觀期待全年營運。

材料-KY第三季營收創歷史新高、達11.96億元，季增15％，並較去年同期增加87％。其中，絲束、醋片因新單、眼鏡用塑料級醋片需求新單效益發回，業績分別較去年同期增加80％、92％。

材料-KY指出，因上游整合自製醋酐成本結構改善及調整產品售價暨原物料等成本下跌，第三季毛利率38.6％，較去年同期29.6％增加9個百分點，烘托第三季營業淨利2.87億元，季增16.7％，年成長204％。

新產品應用及產能規劃方面，材料-KY擬新增顯示面板用偏光片材料TAC膜之原料三醋酸纖維素，建置5,000噸產能，預計2023年底投產；規劃擴增17,000噸絲束產能及醋酸長絲2,000噸產能，預計明年第一季及第二季陸續投產，以因應香菸濾嘴訂單需求及女裝面料市場需求；另預計明年5月完成3,000噸及12月完成5,000噸醋片產能擴增。