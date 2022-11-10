到底誰是對的？一名男網友分享國小二年級姪子的數學試卷，其中有一題問：「錢包裡面的錢，全部能換成幾個10元？」，姪子認為答案是23，但卻被老師圈起來，這讓男網友也感到無法接受，而不少人看完題目都認為，「換」字是影響答題方向的重要關鍵。

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，表示國小二年級的姪子帶回一張數學試卷，從他分享的照片可見，題目是：「姐姐錢包裡的零錢如下圖，如果換成10元，最多可以換幾個10元硬幣？」而下方的圖片則是2張100元紙鈔、6個5元硬幣以及3個10元硬幣。

這名男網友認為姪子的答案沒有錯，直說：「這什麼爭議試卷啦」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

原PO的姪子認為，答案應該是「23個硬幣」，因為有3個10元硬幣已經在錢包裡，不需要再「換」，對此，原PO表示認同，但沒想到老師卻把姪子的答案用紅筆圈起來，表示26個硬幣才正確，讓原PO覺得滿頭問號，認為題目是「最多可以換幾個」，而非「全部共有幾個」，無奈地說：「這什麼爭議試卷啦」。

不少網友看完題目後，都認為重點應該是在「換」字，留言討論，「到底是考數學還是考國文」、「能換幾個是23，總共幾個才是26，這試卷題很有問題」、「如果我是老師，23、26我都會給分，因為思考方向不同」、「這老師有問題，去問問看是不是體育老師冒充的」、「我覺得姪子很棒，雖然老師扣分了，但我會獎勵他，人生有很多事情本來就不只有一種解答」。