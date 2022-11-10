SOGO忠孝館自營超市Fresh Mart，今（10日）人潮爆棚，單日業績預估達3000萬元、周年慶整檔2億業績。（吳松翰攝）

SOGO忠孝館超市Fresh Mart明星商品，豆腐界的LV「一富士豆腐」。（石智中攝）

SOGO忠孝館Fresh Mart日本麝香葡萄，原價5850元， 特價4888元， 限100箱。（SOGO提供）

遠東SOGO台北館周年慶今（10日）登場，因應物價指數高，為對抗通膨，遠東集團董事長徐旭東也對此次周年慶，強調在民生必需品上讓消費者「省荷包」，因此今年SOGO主打「省」商機、「接地氣」，尤其在超市日常品上，絕對要省到賺到。

SOGO資深副總吳素吟表示，今年4月起就開始為周年慶選品，比往年更提早，在價格制訂上經過反覆推敲、討論，特別在民生用品、食品上，SOGO也將毛利降低回饋出去，例如過去毛利是10％，今年可能就降為5％，把自己當第一線的消費者去思考，如果這商品價格自己都想買，才敢拿出來賣。在與廠商共體時艱、共同讓利下，可以做到以量制價的只有SOGO超市。

SOGO忠孝店店長賴必昌指出，今年B2的自營超市「Fresh Mart」，在8月中重新改裝完成，並斥資上百萬增設手推車消毒艙，且改裝期間正常營業，沒有關閉任何一天，Fresh Mart向來是全台百貨超市的坪效王、業績王，一年可做到7億元業績，今年大改裝後，目標更達7億5000萬元，尤其周年慶12天檔期，業績就上看2億元，來客數之多甚至需要人潮管制，光一個超市就有如此龐大的業績，其他百貨超市無法挑戰，在全世界都是首屈一指的表現。

賴必昌強調，Fresh Mart在優惠上以明星商品為主，絕不推即期品或滯銷品，包括家庭主婦最在乎的橄欖油、醬油、咖啡、高湯、洗衣球、洗髮精、人氣零食、麝香葡萄等，都是接地氣的民生必需品，還可箱購宅配，如日清的零膽固醇菜籽油，一箱8罐原價2632元、特價1299元；Arial 4D碳酸洗衣球12入，原價2箱2880元、特價1118元。許多消費者周年慶來超市都是箱購為主，輕鬆補貨不費力，還有多種「每日一物」、「買一送一」專區，集中12天每天來逛都有驚喜，成功創造來客與蓬勃買氣。

SOGO資深副總吳素吟指出，今（10日）忠孝館周年慶首日，超市業績就上看3000萬元，整檔12天周年慶保守至少2億元業績，今年超市備貨量較去年增加3成，且周慶期間超市販售的日本麝香葡萄，絕對是全台最優惠。除了箱購是基本，主婦們需要的米、油、鹽、醬、醋、茶等銷售也非常強，還有獨家日本LV等級「一富士豆腐」、知名「中島水產」等品牌，都為SOGO忠孝超市建立忠實顧客群。