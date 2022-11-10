嘉義縣長翁章梁目前仍以公務行程為主，針對王育敏的質疑，呼籲對手不要因為一時的選舉，打擊業者信心，讓台灣產生永久性的傷害。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國民黨嘉義縣長候選人王育敏今針對無人機國家隊官網販售陸製GPS及晶片淘寶上就買得到，批嘉義縣長翁章梁狂打無人機政績牌，對產業內容卻毫不關心，狠酸連國家隊都是大陸製，談什麼抗中保台？翁章梁回應強調，一個產業扶植並不容易，不要因為一時的選舉，打擊業者信心，讓台灣產生永久性的傷害。

國民黨立委魯明哲日前爆出嘉義縣國慶焰火晚會，無人機國家隊成員台灣希望創新公司無人機表演採用大陸高巨創新公司無人機產品EMO機型，王育敏今表示，該公司除國慶表演採用大陸高巨創新的機型之外，其在官網上販售的無人機商品及零件也是淘寶就買得到，都是來自大陸「HEX赫星科技」，且台灣希望創新甚至連「HEX」品牌名稱都沒拿掉，毫不遮掩販售的就是大陸品牌，質疑難道最喜歡「抗中保台」的民進黨政府沒有發現？沒有引發國安疑慮嗎？

王育敏嚴正表示，民進黨政府一直大打「國家隊」，嘉義縣則打著「國嘉隊」口號，理當對於廠商的審查與把關要更加嚴格，翁章梁把無人機基地當成政績，在公車站亭大打「無人機國家隊」廣告，秀出自己跟蔡英文總統合照，證明翁章梁對產業內容毫不關心，卻狂打無人機政績牌，難道不用負責嗎？

王育敏要求民進黨中央及翁章梁應公開無人機中心廠商清冊以及業者所有得標的政府標案，以及當時投標相關文件和審查過程，請蔡英文跟翁章梁公開向人民道歉，不要再一邊高喊抗中保台的口號，一邊用大陸貨當成自己的政績欺騙選民。

針對王育敏的質疑，翁章梁表示，無人機是我們國家要扶植的新興產業，一開始產業鏈量能不足，上中下游的供應鏈需大力扶助，在數位轉型及無人機不對稱作戰等契機下，所以我們一定要發展無人機國家隊，結合國內半導體、資通訊優勢基礎，發展無人機高階研發製造中心，強調產業扶植不容易，不要因為一時的選舉，打擊業者信心。