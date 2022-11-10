台南市議員謝財旺學甲服務處和距離1公里外的一處工廠辦公處，10日凌晨共被人開88槍恐嚇；外傳該工廠辦公處與民進黨中執委郭再欽有關，郭再欽則喊冤說，這間工廠不是他的，廠房已賣給蔡姓業者，但槍擊案發生後，網路不斷造謠抹黑他，很無奈。

郭再欽表示，蔡姓業者從事鋼構生產，並來學甲買土地，彼此才認識，這間工廠不是他的，且槍擊案發生後，報案者也不是他，他只是一位市長黃偉哲的支持者，網路卻藉此不斷造謠抹黑他，大嘆是遭受無妄之災。