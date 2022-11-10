網紅館長陳之漢昨(9日)深夜在直播中自爆，名下7間公司同一時間被抽查，不僅查稅又查空氣品質，令他崩潰直呼：「求求民進黨政府饒過阿館！」對此，親綠粉專「只是堵藍」今(10日)發文表示「其實是林北前陣子閒閒沒事去檢舉的」，又在網路引發一陣討論。

館長9日在直播中悲憤表示，在他日前多次批評民進黨之後，最近場館竟被通知查稅，而且強調是中央直接交辦，「查得真的很扯」。

館長強調，自己7家健身房每一間都是獨立公司，「若有開過公司的人都知道，正常來說是不可能這樣被查稅的」，一般中小企業的稅務抽查都是電腦隨機抽，結果國稅局卻針對他7家公司一次性抽查、同時要求給資料，「這機率比被雷打中、中大樂透還要難！」

對此，親綠粉專「只是堵藍」今在臉書發文表示，「好吧，這時候林北就要出來承認了，其實是林北前陣子閒閒沒事去檢舉的」。

但是財政部今對此回應，目前該部所屬賦稅署及各地區國稅局就陳之漢先生經營之公司，均未有派案查核紀錄或經檢舉案件。關於媒體報導對館長公司查稅乙事，財政部官方說法強調「尚非事實」。「只是堵藍」粉專稍晚也貼文轉發財政部此項聲明，暗示「林北檢舉的」有可能只是打打嘴砲。