台泥總經理懸缺3個月，今天(10日)董事會正式通過，由台北富邦銀行總經理程耀輝出任新任總經理，將於11月21日生效。台泥表示，目前正積極佈局國際版圖，需要借重其在跨國公司及亞洲市場的實務歷練。

前總經理李鐘培因健康因素，於8月10日辭任，職務一直由董事長張安平兼任。由於李鐘培專長資本市場與財務制定，因此接任者必然也需要相關豐富經驗。

果不其然，新總找來具有在國內外企業都待過，深具國際金融運籌及環境永續投融資經驗的程耀輝。程現年56歲，攤開學經歷，畢業於政大企業管理研究所，歷任富邦資產管理公司董事長、海爾集團互聯網金融創業事業群首席執行官、新加坡淡馬錫集團富登金融控股公司高級副總裁暨子公司首席執行官、中國信託商業銀行資深副總經理暨信用風險管理總處長、美商花旗銀行臺北分行副總裁暨企業金融處副處長等要職，都是叫得出名字的大公司。

台泥方面表示，目前正積極佈局國際版圖，需要與世界金融市場接軌，將借重程在跨國公司及亞洲市場的實務歷練，為公司及所有股東創造更佳的永續經營價值。