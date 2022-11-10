中國人民銀行10日晚間公布，10月份大陸新增貸款為人民幣（下同）6,152億元，遜於市場先前預期的8,000億元。今年前十個月，大陸新增貸款達18.7兆元，年增1.15兆元。

香港信報報導，分部門來看，今年10月份，大陸住戶貸款減少180億元，其中，短期貸款減少512億元，中長期貸款增加332億元。企（事）業單位貸款增加4,626億元，其中，短期貸款減少1,843億元，中長期貸款增加4,623億元。

今年10月底，人民幣貸款餘額為211.37兆元，年增11.1％，增速分別比9月底和去年同期下滑0.1個百分點和0.8個百分點。

另外，人行數據顯示，10月底，大陸廣義貨幣（M2）餘額為261.29兆元，年增11.8％，增速比9月底降低0.3個百分點，比去年同期高3.1個百分點。狹義貨幣（M1）餘額為66.21兆元，年增5.8％，增速比9月底降低0.6個百分點，比去年同期高3個百分點。流通中貨幣（M0）餘額9.84兆元，年增14.3％。

人行並公布，10月份大陸社會融資規模增量為9,079億元，比去年同期減少7,097億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加4,431億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少724億元。