日本國境終於開放觀光，歡慶出道10週年的卡莉怪妞也搭上這波熱潮，與「食都神戶」計畫合作成為特使，透過一系列影片希望能讓更多台灣觀光客到當地體驗神戶食材的原味與魅力，爆忙一整年被問到最想做的事，卡莉怪妞說：「想要好好放鬆，泡個溫泉、吃個美食！」

擁有超級全方位美食的神戶，從2015年開始推出「食都神戶」計畫，卡莉怪妞這次受邀擔任特使，用了整整2天進行拍攝，以「神戸牛肉篇」、「灘之酒篇」、「神戸甜點篇」3種主題，卡莉怪妞想起拍攝時吃了很多美食的影片，「真的都很好吃、這次拍攝內容大多都是用餐、品酒的畫面、讓我覺得美食與美酒的搭配也是象徵神戶的印象，就算拍攝告一段落，店家和工作人員也都會繼續推薦我吃這個、喝那個」，感受到大家了滿滿的愛意。

此外，卡莉怪妞也推薦屬於卡莉怪妞風格的「神戶旅行」，大讚是一個和家人朋友戀人來都能享受其中的地方，她說：「關於時尚我喜歡的是古典風格，神戸有很多充滿歷史的建築物，想要在這些地方優雅的喝茶，然後這邊夜景也很漂亮，還有大船停泊在埠頭」，強調「很適合來約會唷！」

今年只剩下不到2個月，除了在日本舉辦10週年紀念巡迴演唱會，還到美國等地參加大型音樂的卡莉怪妞表示，今年不斷地在工作，但因為沒能好好休息，所以希望能夠悠閒地品嚐美食、泡泡溫泉、稍微放鬆一下，也不忘推薦台灣粉絲要去神戶之前，一定要先看看她所參與拍攝的這系列影片。影片預計從11月中旬起在東京澀谷車站周邊的大螢幕播放，或是可上卡莉怪妞官方YouTube搜尋「食都神戶」。