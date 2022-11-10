警方訊後將石姓車手等6嫌移送法辦。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

7旬翁遭誆涉洗錢「退休金損失逾290萬」南港警破車手集團逮6嫌

北市一名7旬退休老翁，日前接到假檢警詐騙電話，誆騙他涉及銀行法、洗錢防制法，必須配合檢調單位監管帳戶，老翁誤信歹徒話術痛失290多萬元。南港分局接獲報案後，循線將28歲石姓車手等6嫌逮捕送辦。

警方調查，被害老翁接到詐騙電話後，依對方指示將「林警官」加為LINE好友，隨後自稱是台北地檢署主任，誆稱老翁涉嫌洗錢案，必須將提款卡、存摺及現金交付監管，老翁聽從指示，兩次在住家巷口與歹徒面交，並收到偽造的法院收據。

老翁後來因急需用錢，向該名假地檢署主任索取生活費，詐團竟真的放了8萬元現金到老翁住家的信箱內，令老翁真的以為對方是檢察官，陸續交出提款卡，最後老翁發現帳戶內的退休金被盜領一空，痛失290多萬元，才驚覺被騙趕緊報案。

南港分局立即成立專案小組，兵分多路至北北基等地搜索拘提，將出面取款的石姓車手及其他盜領存款的車手共6人逮捕到案，全案訊後，依詐欺、組織等罪嫌移送法辦，並擴大追查幕後主嫌。