佛光大學奧運菁英講座9日請來了台灣射箭好手世界大賽冠軍、世大運金牌，同時也是奧運銅牌得主譚雅婷蒞校演講，活動中譚雅婷除了向同學們介紹了射箭運動外，更談到求學以及訓練的甘苦談，其中對於備戰奧運會奪牌的過程中，儼如一部心酸血汗史，更是讓佛光大學的同學們為之讚嘆。
譚雅婷也提到平時會利用美甲來紓解訓練時的壓力，讓同學們認識她小女人的一面，隨後更讓同學上台體驗如何操作弓箭的小方法，最後她更透露目前還是持續的維持訓練量，希望能再戰奧運，在全場相互的鼓勵與祝福聲中，圓滿結束這次奧運菁英講座。
佛光大學奧運菁英講座9日請來了台灣射箭好手世界大賽冠軍、世大運金牌，同時也是奧運銅牌得主譚雅婷蒞校演講，活動中譚雅婷除了向同學們介紹了射箭運動外，更談到求學以及訓練的甘苦談，其中對於備戰奧運會奪牌的過程中，儼如一部心酸血汗史，更是讓佛光大學的同學們為之讚嘆。
譚雅婷也提到平時會利用美甲來紓解訓練時的壓力，讓同學們認識她小女人的一面，隨後更讓同學上台體驗如何操作弓箭的小方法，最後她更透露目前還是持續的維持訓練量，希望能再戰奧運，在全場相互的鼓勵與祝福聲中，圓滿結束這次奧運菁英講座。
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